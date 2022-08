Equipas médicas podem ser deslocadas entre hospitais para evitar fechos de urgências? Ministério diz que lei não permite

Escalas médicas de Agosto continuam a não estar todas preenchidas e Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo são as regiões mais afectadas.

Para evitar que urgências de ginecologia e obstetrícia e blocos de partos fechem temporariamente por falta de médicos, como tem vindo a repetir-se nas últimas semanas, obrigando a encaminhar grávidas de um hospital para outro, a comissão nomeada pelo Governo para ajudar a mitigar a crise das maternidades propôs a concentração temporária de algumas equipas médicas durante o Verão. “Mas foi-nos transmitido [pelo Ministério da Saúde] que, do ponto de vista legal, não é possível deslocar [equipas médicas] de um serviço para outro”, revelou esta segunda-feira o coordenador da comissão, Diogo Ayres de Campos, numa conferência de imprensa em que fez um apelo veemente aos ginecologistas e obstetras para que colaborem e façam “um esforço adicional” para manter as urgências abertas em Agosto, o mês mais complicado por causa das férias.

Mas os dois secretários de Estado presentes não esclareceram a questão da impossibilidade legal. Admitiram que as escalas de Agosto não estão todas preenchidas e que os constrangimentos vão mesmo “manter-se e até repetir-se no Natal”, ou seja, que o fecho temporário e as limitações de funcionamento (contingências) de algumas maternidades irão continuar. Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo são as regiões mais afectadas.

Mas os dois governantes acreditam que o decreto-lei com um novo regime remuneratório do trabalho suplementar dos médicos em todos os serviços de urgência em vigor desde terça-feira vai ter impacto, convencendo alguns profissionais a fazerem mais horas extraordinárias, que agora podem ser pagas com valores superiores - entre 50 a 70 euros, se já tiverem feito esta ano mais de 50 horas extras ou mais de 150, respectivamente. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde enfatizou ainda que é possível chegar-se aos “90 euros por hora”, uma vez que está prevista uma majoração de “15%” em determinados casos.

Depois de uma maratona de encontros com todos os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais para esclarecer o diploma que foi contestado por prever uma espécie de norma travão - estipula que a despesa entre este mês de Agosto e Janeiro de 2023 não poderá exceder a do segundo semestre de 2019 -, Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca estão convencidos de que a situação irá melhorar porque, além de se pagar mais pelas horas extras aos médicos dos quadros dos hospitais, também passou a ser possível contratar sem termo profissionais que agora trabalham em prestação de serviços. O objectivo é reduzir ao mínimo o recurso a prestadores de serviços.

O novo regime remuneratório é “uma solução de curto prazo”, porém, e não chega para resolver os problemas que se arrastam há anos. Diogo Ayres de Campos apresentou uma nova proposta a somar aquelas que já estão em concretização: a de que a remodelação dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia seja “incluído no financiamento do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] “de forma a que seja possível criar “condições hoteleiras adequadas e não deixar que o Serviço Nacional de Saúde [SNS] se torne num parente pobre da medicina privada”.

Traçando um diagnóstico dos serviços, o coordenador da comissão lembrou que no SNS há actualmente 826 médicos desta especialidade e 281 internos “e não os 1800 a que algumas pessoas” têm aludido e frisou que as equipas médicas estão “muito desfalcadas” e têm “médias etárias muito elevadas”.

Uma das soluções para ultrapassar a falta de médicos desta especialidade no SNS passa por rever a actual rede de referenciação, de forma a poder concentrar alguns serviços e a proposta nesse sentido vai ser entregue ao Governo no final de Setembro, especificou Diogo Ayres de Campos.

Relativamente ao fecho de serviços e à concentração de equipas médicas, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, foi cauteloso: “Quer a concentração de recursos, quer um eventual encerramento de maternidades é um tema que exige muita ponderação”, tem que ser “muito ponderado e analisado”. “É um tema sensível.”