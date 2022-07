Punta Umbría: o maior resort da Europa (também) quer ser um refúgio para os portugueses

Se tivéssemos feito a viagem de olhos fechados e só os abríssemos ao chegar ao nosso destino, não diríamos que estamos no Sul de Espanha, a menos de 60 quilómetros da fronteira portuguesa. O resort que se começa a desenhar à nossa frente estende-se por quase um quilómetro e as suas cores transportam-nos para Marraquexe. O Barceló Punta Umbría Beach Resort, situado na província espanhola de Huelva, é imponente, mas não por causa da sua altura: tem “apenas” três ou quatro pisos, dependendo do edifício. São os 1200 quartos “luminosos, espaçosos e com atenção ao luxo dos detalhes” que fazem dele o maior resort da Europa.