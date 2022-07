Fórmula 1 perde a voz de Vettel, um campeão de mil e uma lutas

Há 15 anos, um jovem loiro, com cara de menino e ainda tímido prestou-se a entrar no habitáculo de um modesto Sauber, condenado a lutas menores nas pistas de Fórmula 1. Daqui a cerca de quatro meses, em Abu Dhabi, esse loiro, já veterano e com as rugas de muita vida, vai, se não sentir saudades daqui a uns anos, conduzir pela última vez um Fórmula 1 no Mundial.