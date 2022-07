Fim da máscara nos transportes? Governo diz que ainda não, peritos dividem-se

Há boas notícias no que toca à covid-19. Com a mortalidade e o número de doentes internados a descer, Portugal já atingiu a meta que poderá permitir aliviar as últimas restrições que ainda vigoram no país — nomeadamente o uso obrigatório da máscara em alguns espaços fechados. Isto segundo a proposta que o grupo de especialistas que costuma aconselhar o Governo em todas as questões pandémicas deixou na última reunião no Infarmed, em Fevereiro.