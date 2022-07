Trump ou será inocente ou mártir

Todos os depoimentos na comissão de inquérito sobre a invasão da Câmara dos Representantes dos EUA têm um denominador comum: Donald Trump instigou a ocupação do Capitólio por milhares de pessoas, sabendo que muitas delas estavam armadas, resistiu aos pedidos, nomeadamente da família, para convencer os militantes a terminar com a ocupação, e não tomou qualquer providência para garantir a segurança dos congressistas e até do seu vice-presidente Mike Pence.