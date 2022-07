Avião da EasyJet aterra de emergência em Faro por suspeita de incêndio em motor

Tripulação de voo, com cerca de 190 passageiros, foi alertada para um possível incêndio num dos motores do avião. Falso alarme.

Um avião da EasyJet, que fazia a ligação entre Faro e Glasgow, realizou esta segunda-feira uma aterragem de emergência pouco depois de descolar, por suspeita de incêndio num dos motores, divulgaram fontes da Protecção Civil e de sites especializados.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou à agência Lusa que o voo da EasyJet declarou emergência por volta das 21h43 para regressar ao Aeroporto de Faro, tendo aterrado em segurança por volta das 22h.

“Foi activado o plano prévio de intervenção do Aeroporto Internacional de Faro, a nível de alerta vermelho, e foram despachados para o local 34 veículos com 80 operacionais. A aeronave aterrou em segurança, foram feitas as verificações e esta recolheu ao hangar para verificações mais aprofundadas”, explicou o CDOS de Faro.

Segundo várias páginas especializadas em aviação, após a descolagem, a tripulação do voo, com cerca de 190 passageiros, com destino a Glasgow, na Escócia, foi alertada para um incêndio num dos motores do avião.

O motor foi desligado e foi declarada emergência desde a aeronave. Já após a aterragem, os bombeiros inspeccionaram a aeronave, que não tinha sinais de incêndio, referem estas plataformas.

Os dados de voo do Airbus A320 mostram que a aeronave circulou a região do Algarve durante alguns minutos antes de regressar ao Aeroporto de Faro.