Joni Mitchell reaparece em palco num concerto raro em que até tocou guitarra

Foi para surpresa geral que Joni Mitchell subiu ao palco do Newport Folk Festival no domingo, sobretudo porque a cantora e compositora canadiana, ícone da música do século XX, não se limitou a fazer uma visita de circunstância. Mitchell interpretou vários clássicos e até fez um solo de guitarra tendo a seu lado Brandi Carlile, compositora e intérprete norte-americana cujo reportório passa pelo rock, pop e country, uma fã confessa da música da artista a quem se devem temas como Both sides now, A case of you, Trouble child, I had a King ou River.

Segundo o Pitchfork, site especializado em notícias do mundo da música, o concerto a que o festival chamou The Joni Jam incluiu 13 canções, uma lista de que fizeram parte Big yellow taxi, Summertime, Love potion No. 9, Why do fools fall in love. Mitchell e Carlile interpretaram também os clássicos Both sides now e A case of you, com a compositora canadiana, uma das mais influentes do último século, a brindar ainda o público com um solo de guitarra saído de Just like this train.

Desde 2000 que Joni Mitchell, que teve vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um aneurisma, em 2015, não fazia um concerto inteiro. Nas duas últimas décadas as suas aparições públicas têm sido raras.

Mitchell entrou no palco com ajuda, mas a dançar, e assim permaneceu durante quase todo o concerto em que cantou, sobretudo sentada, ao lado de Carlile. A intérprete canadiana levantou-se para o já referido solo de guitarra que, na sua opinião, não correu mal: “Até soou bem…”, disse numa entrevista feita no dia seguinte para o programa informativo da manhã da CBS, uma conversa breve em que explicou com uma simplicidade desarmante que, devido às sequelas deixadas pelo aneurisma, teve de reaprender a tocar guitarra vendo vídeos na Internet - só nos últimos meses atingiu o nível que lhe permitiu arriscar o solo de Just like this train.

Os vídeos que a CBS e o Pitchfork têm online mostram que músicos e fãs choraram ao ver a estrela de 78 anos tocar e cantar no domingo.

Um regresso emocional a juntar às homenagens dos últimos dois anos – Joni Mitchell teve direito a medalha do Kennedy Center, foi considerada Pessoa do Ano pela fundação MusiCares (em Abril, quando cantou em palco pela primeira vez desde 2013) e viu o seu Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967) arrecadar o prémio de Melhor Álbum Histórico nos Grammys. “Estou a sentir-me amada”, disse Mitchell à CBS. “Sabe bem.”

Há 53 anos que Joni Mitchell não pisava o palco do Newport Folk Festival, onde se estreou em 1967, com apenas 23 anos. Desta vez estiveram com ela, para além de Carlile, Blake Mills, Wynonna Judd, Taylor Goldsmith ou Marcus Mumford.