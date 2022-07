Ingleses endurecem medidas contra pirotecnia e invasões de campo

Os adeptos que invadam o relvado ou que usem material como bombas de fumo durante uma partida serão automaticamente identificados e impedidos de entrar nos estádios, anunciou nesta segunda-feira a Federação Inglesa de Futebol (FA).

“O aumento do comportamento anti-social que vimos nos estádios no final da temporada passada foi totalmente inaceitável. Por isso, o futebol inglês introduziu novas medidas e sanções mais fortes para enviar uma mensagem clara de que não toleraremos esse tipo de comportamento ilegal e perigoso”, afirmou o director-executivo da FA, em comunicado.

Mark Bullingham explicou que as medidas serão introduzidas já a partir da nova temporada (2022/23) e que têm o apoio da Associação de Adeptos do país. “As proibições podem ser estendidas a pais ou responsáveis e acompanhantes de crianças que participem nas invasões de campo ou noutros actos anti-sociais”, acrescentou a FA.

Na parte final da última época, o técnico do Crystal Palace, o francês Patrick Vieira, foi provocado por um adepto do Everton em pleno relvado, acabando os dois por se envolveram em agressões, e, no Championship, a segunda divisão, um jogador do Sheffield United levou uma cabeçada de um adepto do Nottigham Forest, que também invadiu o terreno de jogo.