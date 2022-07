“A cultura serve, fundamentalmente, para aprendermos a morrer”

O Regresso dos Andorinhões é o primeiro romance publicado por Fernando Aramburu (n. 1959) depois do êxito (de público e crítica) que foi Pátria (D. Quixote, 2018). As expectativas sobre como o escritor iria lidar com essa “sombra” eram grandes. Pátria é uma obra literariamente ambiciosa e que procura fazer uma radiografia dos últimos 30 anos do conflito basco, não pelo prisma político mas sobretudo pelo lado social: os medos, as desavenças, as fracturas familiares, o aliciamento de jovens por parte do movimento independentista, as vinganças, os assassinatos, as vítimas e os seus algozes, e ainda sobre o perdão, depois de a ETA ter resolvido depor as armas.