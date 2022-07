Sporting de Amorim derrota Roma de Mourinho

No sétimo jogo de pré-época, os “leões” derrotaram a formação italiana, em partida disputada no Algarve.

O adversário era o mais exigente que o Sporting versão 2022/23 enfrentou até ao momento nesta pré-temporada. Nesta terça-feira, no Algarve, frente à AS Roma, a equipa orientada por Rúben Amorim tinha um teste “a sério” frente à formação de José Mourinho. E o resultado agradou. Triunfo por 3-2.

O jogo entre portugueses e italianos foi a “sério” não apenas por causa do grau de exigência do opositor (sexto classificado da Liga italiana na temporada transacta). Foi a “sério” também porque de particular teve pouco. Não só os dois treinadores colocaram em campo equipas competitivas e com opções válidas, como os próprios jogadores disputaram o encontro de forma intensa. Tão intensa que houve espaço para tricas entre futebolistas e contestação quanto baste às decisões de arbitragem.

No caso do Sporting, Rúben Amorim promoveu seis alterações em relação ao jogo com o Villarreal, na última quinta-feira: Adán, Marsà, Ricardo Esgaio, Nuno Santos, Tabata e Paulinho deram o lugar a Franco Israel, Neto, Coates, Porro, Rochinha e Marcus Edwards. Mas as alterações não impediram que a equipa “leonina” deixasse de dar boas indicações que já tinha indiciado perante o emblema espanhol.

Pelo contrário. O Sporting foi superior à AS Roma e foi um justo vencedor e chegou ao primeiro golo aos 29’, na conversão de uma grande penalidade convertida por Pedro Gonçalves, a castigar falta de Ibañez sobre Marcus Edwards. Um lance que foi bastante contestado pelos jogadores da AS Roma e também por José Mourinho.

Antes, contudo, já o avançado “leonino” tinha obrigado Rui Patrício (ouvacionado por muitos, mas também assobiado por alguns adeptos sportinguistas, neste reencontro com o emblema em que se distinguiu) a aplicar-se.

Mas, dois minutos depois, na sequência de um pontapé de canto marcado por Pellegrini, um autogolo de Gonçalo Inácio repôs a igualdade, num dos raros lances em que a AS Roma se aproximou da baliza “leonina”.

O defesa central do Sporting “limpou a imagem” no segundo tempo quando, aos 54’, voltou a cabecear a bola para dentro da mesma baliza, após canto de Pedro Gonçalves, recolocando os “leões” em vantagem no marcador.

O jogo, contudo, manteve-se vivo e Pellegrini, aos 69’, voltou a dar o empate à AS Roma, após uma boa jogada e assistência de Abraham.

Mas, por essa altura, já Trincão (que entrou ao intervalo) mostrava as suas qualidades, comprovando até ao apito final a utilidade que pode vir a ter na versão 2022/23 do Sporting.

O resultado final, só seria fixado a quatro minutos dos 90, por intermédio de Bruno Tabata, que saiu do banco de suplentes e, de pé esquerdo, em zona frontal, fez o 3-2 final, depois de vários lances em que jogadores das duas equipas se envolveram em picardias desnecessárias.

Este foi o 9.º jogo de pré-época do Sporting, que ainda não perdeu. A equipa de Rúben Amorim começou por empatar com o Casa Pia (1-1), depois venceu o Vilafranquense (1-0), o Estoril (4-0) e a B-SAD (2-0). Seguiram-se dois empates com o Royale Union (1-1) e o Villarreal (1-1). O Sporting volta a jogar nesta quarta-feira, em Lagos, diante do Portimonense, mas à porta fechada.