Mordaunt perde fôlego e Sunak volta a liderar votação para o lugar de Johnson

Apontada como a candidata favorita dos militantes conservadores, secretária de Estado repete segunda posição na terceira ronda de votações, mas com um resultado inferior ao anterior. Tugendhat eliminado.

Ainda que sejam poucos aqueles que estão dispostos a arriscar neste momento o nome do vencedor, que só será conhecido no dia 5 de Setembro, após votação de todos os militantes do Partido Conservador, a corrida ao cargo de Boris Johnson segue o seu rumo, tendo ficado reduzida, esta segunda-feira, a apenas quatro nomes: Rishi Sunak, Elizabeth Truss, Penny Mordaunt e Kemi Badenoch.