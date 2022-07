O carro de Cristiano Ronaldo esteve recentemente estacionado em Alvalade?

A imagem

Um Rolls-Royce branco estacionado no parque de estacionamento do Estádio José Alvalade.

O contexto

As últimas semanas têm sido ricas em especulação quanto ao futuro de Cristiano Ronaldo no Manchester United. No início do mês, a imprensa inglesa avançou que o internacional português pediu ao clube britânico para sair, desejando jogar num clube que dispute a Liga dos Campeões.

Apesar de o treinador do United, Erik ten Hag, ter dito que Ronaldo “não está à venda” e que conta com o futebolista para a próxima temporada, uma possível saída de Manchester continua a motivar atenção. Um dos rumores que ganhou força foi o de um regresso por empréstimo do jogador de 37 anos ao Sporting, que com o segundo lugar no campeonato passado garantiu a entrada directa na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Este fim-de-semana, circulou nas redes sociais uma fotografia de um carro, no parque de estacionamento do Estádio José Alvalade, que pertencerá a Ronaldo – isto dias depois de Georgina Rodriguez, companheira do português, ter sido fotografada às compras em Lisboa.

Os factos

Não há certezas quanto ao proprietário ou Rolls-Royce Cullinan que é visto na fotografia viral ou da data em que a foto, mas sabe-se que Cristiano Ronaldo conta com um exemplar deste modelo na sua colecção.

No entanto, o próprio Cristiano Ronaldo já veio desmentir o boato. Numa publicação da Sport TV no Instagram, o futebolista comentou ser “falso” que o seu carro tenha estado recentemente na garagem do Estádio José Alvalade. O PÚBLICO tentou também saber junto do Sporting mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta.

Em resumo

O carro de Cristiano Ronaldo não esteve recentemente estacionado em Alvalade.