Jeremy Hespeler-Boultbee, o jornalista que viu a Guerra Colonial a convite do Estado Novo

Depois do início da Guerra Colonial, em 1961, o jornalista canadiano Jeremy Hespeler-Boultbee recebeu um inusitado desafio: podia visitar Angola e Moçambique com o beneplácito do Governo de Oliveira Salazar. O que fez entre 1963 e 1964. Quase 60 anos depois, descreve em livro essa aventura pessoal sem perder de vista o pulsar do momento, nem a perspectiva do que a história veio a revelar deste então.