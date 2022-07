É na Madeira (e nos Açores) que pode estar a redenção do CDS

Centristas madeirenses governam a região autónoma em coligação com o PSD e os dois partidos avançam juntos para a regionais do próximo ano.

Não houve surpresas no XVII congresso regional do CDS-Madeira do final de Junho. Rui Barreto, único candidato à liderança do partido que lidera desde 2018, foi reconduzido para mais três anos na presidência da comissão política dos centristas madeirenses, com 91% dos votos.