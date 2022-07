Como ajudar um filho a lidar com um iminente divórcio?

Estamos prestes a dizer ao nosso filho de 7 anos, um menino sensível, que nos estamos a separar, indo morar cada um para um lugar diferente. Estou tão nervosa. Tem algum conselho? Estamos à procura de terapeutas familiares com quem trabalhar, mas a maioria não tem disponibilidade para os próximos meses. Esperámos o máximo de tempo possível. Estamos ambos dedicados a manter as mesmas rotinas, e ele continuará a ir para o mesmo acampamento, escola, etc. Qualquer menção prévia a uma mudança originou muitas lágrimas. A separação é por decisão mútua e amigável.