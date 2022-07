Não têm cereais? Comam ananases!

Para quê escrever eufemisticamente “está de ananases!” quando se pode realisticamente escrever “está de ameixas!”? Eça, a quem roubo a expressão (in A Correspondência de Fradique Mendes), tinha contudo razão, mesmo se recorria a “chulice(s) de esquina de tabacaria (…) a sordidezes (…) em calão teimoso”. Descontado o ananás dos Açores (mas esse é de estufa), o fruto, em rigor uma infrutescência, despacha-nos de imediato, ao contrário das ameixas, para climas quentes, as altas temperaturas ressarcidas por paisagens exóticas, drinks de final de tarde, praias de areia branca, palmeiras e, porque nada é perfeito, pela exasperante música, if you like piña colada, trá-lá-lá, trá-lá-lá.