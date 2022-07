Reino Unido vai contar borboletas num megaprojecto de ciência cidadã

Em 2021, foram contadas mais de 152 mil borboletas no Reino Unido – agora, no primeiro dia, já foram contadas mais de 5000. Segundo a organização, este é o maior projecto de ciência cidadã do mundo dedicada a insectos.

Nas próximas três semanas, quem mora no Reino Unido pode ajudar a contar borboletas as tentar salvar: o objectivo é recolher o maior número de dados para perceber melhor qual o impacto das alterações climáticas e da poluição no seu estado de conservação. Sabe-se que os insectos estão em declínio (e as borboletas também) e estima-se que no Reino Unido quase metade das borboletas existentes estejam ameaçadas. O projecto decorre de 15 de Julho a 7 de Agosto.

No evento anual Big Butterfly Count – organizado pela associação Butterfly Conservation, que tem como “padrinho” e presidente o naturalista britânico David Attenborough –, bastam 15 minutos para ajudar. No ano passado, foram recolhidos mais de 152 mil resultados de contagem de borboletas. A boa notícia é que foi o maior número de registos recolhidos; a má notícia é que o número médio de borboletas avistadas foi o mais baixo desde que este projecto começou, em 2010. Por cada contagem feita pelas mais de 107 mil pessoas que participaram, foram avistadas nove borboletas (em média).

Agora, em menos de 24 horas, já foram feitas mais de 5000 contagens no Reino Unido e foram avistadas mais de 46 mil borboletas (segundo os dados disponíveis às 18h de sexta-feira). Até agora, a borboleta mais avistada foi a Maniola jurtina, seguida da borboleta-branca-da-couve (Pieris brassicae) e da borboleta conhecida como guarda-portões (Pyronia tithonus). Os resultados dos avistamentos deste ano podem ser consultados em tempo real no site do projecto.

Para participar, basta tirar um quarto de hora para estar ao ar livre e contar as borboletas durante o dia (preferencialmente com sol). Depois, faz-se o registo do que se viu numa aplicação para telemóvel. A contagem pode ser feita a partir de parques, estradas, jardins, campos ou florestas.

“Parece haver cada vez mais e mais pessoas a saírem para fazer as contagens e cada vez menos e menos borboletas a serem vistas”, afirmou ao jornal The Guardian a coordenadora destes “censos”, Zoe Randle, da associação ambientalista Butterfly Conservation. Ainda que parte do declínio destes insectos esteja relacionado com alterações climáticas e perda de habitats, o aquecimento global também pode estar a fazer com que as borboletas apareçam (e desapareçam) mais cedo. Por isso, a responsável admite que, nos próximos anos, o período de contagem destas borboletas pode ser antecipado.

A técnica Zoe Randle disse também à BBC que este era “o maior projecto de ciência cidadã de história natural que envolve insectos”. Além disso, o grande número de participantes permite que “recolham dados vitais de lugares que, de outra maneira, não teriam registos”. “Também pode funcionar como um sistema de alerta precoce, dizendo-nos como é que as mudanças ambientais estão a afectar os insectos”.

Declínio no reino das borboletas

As borboletas funcionam como um indicador de biodiversidade – se estão a desaparecer, não é um bom sinal para a natureza. “O número de borboletas e de traças no Reino Unido tem vindo a diminuir significativamente desde a década de 1970”, lê-se no site do projecto. “Este é um alerta que não podemos ignorar.”

E não são só as borboletas raras que estão a desaparecer – as espécies mais comuns também. Algumas espécies mais abundantes do Reino Unido, como a borboleta tartaruga-pequena (Aglais urticae), diminuíram em 79% desde 1976. As borboletas estão a desaparecer mais rapidamente em zonas urbanas do que em zonas rurais.

Também em Portugal, os responsáveis pelos “censos” de borboletas dizem que as ameaças que existem no estrangeiro também existem em Portugal – e que, mesmo não havendo ainda dados suficientes que o comprovem, o mais certo é que as borboletas também estejam a desaparecer a nível nacional. Em Portugal, estima-se que cerca de 10% das borboletas diurnas possam estar em risco de extinção.

Por cá, Portugal tem dois projectos de contagem de borboletas: o “censos” de Portugal continental permitiu registar já 30 mil borboletas em três anos; e o “censos” de borboletas da Madeira permitiu a observação de dez mil borboletas desde o Verão passado.