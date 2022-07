Douro transformará 116 mil pipas de vinho do Porto nesta vindima

Da próxima vindima irão resultar mais 12 mil pipas de vinho do Porto do que em 2021, ano que o benefício foi fixado nas 104 mil pipas.

A Região Demarcada do Douro vai transformar um total de 116 mil pipas de mosto em vinho do Porto nesta vindima, mais 12 mil do que no ano anterior, decidiu esta quinta-feira o conselho interprofissional da região.

O benefício de 116 mil pipas (550 litros cada) de mosto para produção de Vinho do Porto foi o principal resultado do comunicado de vindima aprovado esta quinta-feira, 14 de Julho, pelo conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que esteve reunido no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

O benefício é a quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto e é uma importante fonte de receita dos produtores do Douro.

Para além do presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, que representa o Estado, o conselho interprofissional é composto pelos dois vice-presidentes e representantes da produção e do comércio distribuídos pelas duas secções especializadas (Porto e Douro).