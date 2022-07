Portas apela ao pagamento de quotas no CDS para “restabelecer força” do partido

Antigo presidente do CDS divulga vídeo dirigido aos militantes do partido.

O antigo líder do CDS, Paulo Portas, apela aos militantes para pagarem as quotas como forma de ajudar o partido na “emergência” financeira em que se encontra depois de ter ficado sem representação parlamentar.

Num vídeo divulgado esta quarta-feira, Portas assume já ter pago as quotas e pede aos militantes que repitam o gesto. “O que venho pedir a todos é que façam como eu fiz. Só se o fizermos todos o partido terá os meios que necessita para restabelecer a sua força e garantir que a sua independência só depende dos seus militantes”, diz, lembrando que a falta de representação parlamentar do CDS significou “uma redução muito severa dos meios que tinha à sua disposição para poder fazer acção política”.

Na declaração de um minuto e meio, Paulo Portas (com “CDS” por baixo do seu nome) deixa um elogio ao partido que liderou durante 17 anos. “Faço parte dos portugueses que pensam que o CDS deve ter um papel relevante na democracia pela constância dos seus valores, pela experiência das instituições, moderação nas atitudes, qualidade dos seus quadros e dos seus membros”, disse, apelando: “Temos de ajudar nesta emergência.”

Com o fundo a preto e com imagens do CDS no princípio e no fim, o vídeo intitula-se “eu já fiz a minha quota parte”, frase que Portas repetiu na sua declaração.

O pagamento obrigatório de quotas no CDS estava suspenso desde 2008, na liderança de Paulo Portas, e foi retomado no passado mês de Abril pelo novo líder do CDS, Nuno Melo, como forma de fazer face às dificuldades financeiras do partido. A decisão de impor novamente o pagamento (de dois euros por mês), tomada em conselho nacional, tem sido contestada internamente e já levou a que dois conselheiros nacionais recorressem ao Tribunal Constitucional.

A divulgação do vídeo acontece três dias antes do congresso estatutário do CDS, que se realiza em Aveiro. Em cima da mesa estão propostas de alteração aos estatutos de Nuno Melo, de Nuno Correia da Silva, ex-candidato à liderança do partido, e do militante José Augusto Gomes, mas nenhuma incide sobre o pagamento de quotas.