Novo aeroporto: Pedro Nuno Santos garante haver “abertura total” para uma “solução conjunta” com o PSD

“Não se parte para uma decisão com a certeza de que a decisão vai ser a sua opção. Temos que tentar encontrar uma solução conjunta; é essa a opção do Governo e estamos todos disponíveis, não só eu, para que a solução não seja exactamente a que desejamos.” Esta foi uma das várias formas como o ministro Pedro Nuno Santos quis deixar clara a “abertura total para conversar com todos os partidos” para chegar à solução para a localização do novo aeroporto com o “maior consenso possível”.

Mas o ministro das Infra-estruturas e Habitação também tem uma certeza: “Não teremos nenhuma solução que vá ser aceite por toda a gente; temos é que a decidir e, se possível, que tenho o maior apoio possível.” E avisa: “Não há uma única solução sem espinhas; todas têm problemas.”

Pedro Nuno Santos foi chamado à comissão parlamentar de Economia por proposta do PSD para explicar as razões para a classificação do Aeroporto Humberto Delgado em último lugar (132.ª posição) no ranking da AirHelp, um site alemão de defesa dos direitos dos passageiros, mas a audição acaba por ser dominada pelo processo de escolha da localização do novo aeroporto e toda a polémica em que o ministro se envolveu há uma semana com o anúncio da solução de dois novos aeroportos.

Apesar de questionado por todos os partidos da oposição sobre o despacho que definia como solução temporária o aeroporto no Montijo enquanto se construía o novo em Alcochete, o ministro recusou sempre falar sobre a sua opção preferida alegando que “o despacho está revogado e por isso não existe”.

“Foi feito um despacho que foi revogado, já não existe. A situação está reposta. O Estado português não foi lesado. A possibilidade de conversação com o PSD mantém-se”, garantiu Pedro Nuno Santos. Que fez questão de vincar para rejeitar uma guerra surda com António Costa: “O assunto está absolutamente arrumado para nós internamente. A situação que o PSD desejava está reposta. O que interessa é que o PSD tenha o caminho aberto para participar na decisão do aeroporto. O despacho só determinava uma avaliação ambiental estratégica (AAE) e agora uma decisão sobre uma AAE pode ser tomada como PSD. Por isso, as opiniões que o PSD tiver sobre o aeroporto e a AAE serão bem-vindas e estamos disponíveis para vos ouvir.”

O PSD acabou por se queixar de a audição ter “meias perguntas e meias respostas” por parte do ministro e criticou o facto de “o PS em minoria não toma decisões” e “o PS e o primeiro-ministro da maioria absoluta não têm ideias nenhumas e o PSD que venha e fale”, criticou Paulo Rios de Oliveira que quis saber afinal se Pedro Nuno Santos “aceita qualquer opção”, o que vai fazer se a decisão for diferente da sua, e se “vai revogar os concursos”.

Sem optar por uma solução, Pedro Nuno Santos colocou em cima da mesa as hipóteses que é preciso ponderar: expandir o Aeroporto Humberto Delgado (e saber se se quer e se há condições para essa expansão e depende da avaliação de impacto ambiental); manter este aeroporto e avançar para um complementar no Montijo (que poderá levar a que a capacidade esteja esgotada em 10 a 20 anos); decidir encerrar o aeroporto na cidade de Lisboa e escolher uma localização com capacidade para assegurar a procura actual e a futura.