V. Guimarães despede Pepa e anuncia Moreno

O V. Guimarães anunciou esta terça-feira, em comunicação feita no site oficial do vlube, a destituição do treinador Pepa, bem como de toda a equipa técnica, tendo avançado com Moreno Teixeira, antigo médio do clube e treinador da equipa B, como substituto imediato e permanente.

A uma semana do arranque oficial da temporada - dia 21 de Julho, ante o Puskás Akadémia, para a segunda pré-eliminatória da Conference League - e apenas um ano depois de ter assumido o comando técnico do V. Guimarães, Pepa, de 41 anos, vê chegar ao fim de forma extemporânea o vínculo com o clube minhoto, com validade até 2024.

Na origem da decisão estarão incompatibilidades insanáveis com a SAD vitoriana.

“O Vitória Sport Clube informa que o treinador Pepa e respectivos adjuntos foram afastados do comando técnico do plantel principal de futebol, cuja liderança será assumida por Moreno Teixeira, com efeitos imediatos e permanentes. Moreno Teixeira comandava a equipa B vitoriana, e orientará, já nesta quarta-feira, a equipa principal no jogo de preparação frente ao SCU Torreense”.

O V. Guimarães anunciou para esta quarta-feira (14h) uma conferência de imprensa no Estádio D. Afonso Henriques.