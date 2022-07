António Salvador admite negociar Ricardo Horta com FC Porto

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse nesta terça-feira não querer vender Ricardo Horta, mas admitiu negociar com o FC Porto a transferência do futebolista internacional português.

Confrontado com uma notícia do jornal A Bola, que dá conta de que o FC Porto estará a tentar desviar Ricardo Horta do Benfica, António Salvador respondeu: “com o presidente do FC Porto é muito fácil fechar os negócios, basta sentarmo-nos à mesa e sabemos quais são os valores. O FC Porto já sabe quais são os valores e é só discutir os jogadores em causa que poderão vir”, disse o líder “arsenalista”, à margem de uma iniciativa promovida pelo clube.

“Se é uma hipótese? Não sei, terá de perguntar ao presidente Pinto da Costa. O Ricardo Horta é um dos melhores jogadores portugueses a jogar no nosso campeonato e tem condições de jogar num clube acima do Sporting de Braga”, constatou.

António Salvador, contudo, frisou que o Sporting de Braga “não tem interesse nenhum em vender o [Ricardo] Horta”. “É um jogador fundamental para nós, um exemplo de “capitão”, fez história no clube e queremos que continue a fazer”, apontou.

O presidente dos minhotos referiu ainda que, depois da venda de David Carmo para o FC Porto, o clube não precisa de vender mais jogadores esta época. “O Sporting de Braga já tem o exercício feito e resolvido. Não quero vender o [Ricardo] Horta, já disse, mas se pagarem o preço certo e justo e ele quiser ir - e esperemos que não queira -, aí já não podemos fazer nada”, disse.