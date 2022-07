Nasceu o Artéria, um jornal comunitário para contar Lisboa

Arranca oficialmente nesta segunda-feira um novo projecto com a marca do PÚBLICO e apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Artéria é o nome desta iniciativa de informação comunitária que assenta na descoberta e no debate sobre a cidade e quem a habita – e viverá tanto no meio digital como num jornal impresso de distribuição mensal. Neste P24 ouvimos o coordenador do Artéria, Samuel Alemão.

