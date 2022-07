PS reduziu quase metade da dívida em seis anos

Nos últimos seis anos, o PS reduziu a sua dívida global em 42%, passado de uma dívida de cerca de 16,5 milhões de euros, em 2015, para cerca de 9,5 milhões de euros, no final de 2021. Para esta diminuição contribuíram também as contas de 2021, que serão aprovadas hoje pela comissão nacional do partido e que, apesar de terem fechado com um resultado positivo, não permitem deixar cair a orientação de “rigor” que Luís Patrão, o director financeiro e membro do secretariado nacional, declarou ao PÚBLICO querer manter.