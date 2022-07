Se Jorge Mendes continuar a ser o patrão da Alfândega

Passou um quarto de século e nem o sentimos. Neste Verão, Jorge Mendes vai cruzar a meta do 26.º ano da carreira como agente de futebol e apresenta-se no aniversário como se nada tivesse mudado neste longo período de tempo. Ao seu redor, o mundo do futebol transformou-se de forma radical, e também o mundo global, do qual esse futebol é uma expressão, mudou as conotações de maneira tão avassaladora que é quase irreconhecível. No entanto, o fundador da Gestifute, uma das mais poderosas agências de gestão de carreiras do mundo, parece ainda estar a viver aqueles dias de 1996, quando a sua carreira no mundo do futebol começou com a decisão de cuidar dos interesses de um jovem guarda-redes suplente do V. Guimarães, Nuno Espírito Santo.