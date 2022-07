Reacções à morte de José Eduardo dos Santos, uma “figura ímpar da Pátria Angolana”

O Presidente actual angolano, João Lourenço, lamentou a morte do seu antecessor, recordando-o como uma “figura ímpar da Pátria Angolana, à qual se dedicou desde muito cedo”.

No decreto presidencial a que a Lusa teve acesso, no qual foram declarados cinco dias de luto nacional, a contar a partir de sábado, João Lourenço realça o envolvimento do ex-Presidente “na luta contra a colonização, na conquista da Independência Nacional, na consolidação da Nação Angolana, na sua afirmação no contexto das Nações, na conquista da Paz e reconstrução e reconciliação nacionais”.

No comunicado lançado a anunciar a morte de José Eduardo Santos, a Presidência angolana considerou-o ainda como uma “figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis”.

Também o Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), partido de José Eduardo dos Santos, expressou a sua “profunda consternação” e anunciou que toda a sua actividade política ficará suspensa durante os próximos cinco dias. “Não vamos realizar qualquer outro ato até que termine o luto nacional”, afirmou, em declarações à Lusa, o porta-voz do MPLA Rui Falcão, adiantando que o partido terá um programa próprio de homenagem, embora os detalhes ainda não sejam conhecidos.

Uma das suas filhas, Tchizé dos Santos, reagiu na rede social Instagram, escrevendo que “os pais nunca morrem”, porque “vivem para sempre dentro de nós”. Apelou depois, já em comunicado, a que o corpo do pai seja sujeito a uma autópsia “por receio” de que o corpo possa ser transferido para Angola. O pedido surge dias depois de ter apresentado queixa à polícia espanhola por “alegada tentativa de homicídio” contra o seu pai.​

Um homem que “marcou o tempo africano

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros José Manual Durão Barroso lamentou a morte do político, com quem diz ter tido a “honra de trabalhar para a paz e a reconciliação nacional em Angola”. Em comunicado, recorda-o como “alguém de excepcional inteligência, que foi capaz de garantir a unidade nacional angolana num contexto geopolítico extraordinariamente difícil”.

“José Eduardo dos Santos foi um grande presidente angolano e africano, porque ganhou a longa guerra civil - de 1975 até 2002 -, mas a seguir soube ganhar a paz, ou seja, integrar os generais e oficiais da Unita nas Forças Armadas de Angola e chamar vários membros da Unita para o seu próprio governo”, afirmou à Lusa o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português António Martins da Cruz, em homenagem. José Eduardo dos Santos “marcou o tempo angolano e o tempo africano”, sabendo como “construir uma democracia”, além de que “tinha um enorme respeito por Portugal, acrescentou.​

Segundo o socialista e ex-ministro da Cultura João Soares, José Eduardo dos Santos foi “o chefe da nomenclatura cleptocrática” durante muitos anos e que quer o ex-Presidente como o actual foram educados “pela escola salazarista no tempo em que eram mais jovens, e pela escola comunista, quando foram para o exílio”. Apontou ainda que José Eduardo dos Santos teve de sair do seu país para receber melhores cuidados médicos, porque em Angola “ninguém pode ter um tratamento médico decente”.​​

O FC Porto, do qual o antigo Presidente era um “fervoroso adepto”, apresentou ao povo angolano e à família as “mais sentidas condolências”. José Eduardo dos Santos “chegou mesmo a ser atleta da filial portista, o FC Luanda”, tendo sido distinguido com um Dragão de Honra, em Novembro de 2014, “aquando de uma visita de uma comitiva portista liderada pelo presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa”, lê-se numa nota do clube publicada no site oficial.​