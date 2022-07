Com Boris Johnson decidido a ficar até ao fim, começou a corrida à sua sucessão

Lista de aspirantes à liderança do Partido Conservador começa a ganhar forma e já há uma candidatura oficial forte: a de Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças. Ilibado no “ Beergate ”, líder do Partido Trabalhista promete moção de censura se o primeiro-ministro não abandonar o cargo.

Aberta a corrida à sucessão de Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e do Governo, depois do anúncio da sua demissão na quinta-feira, começam a perfilar-se os candidatos para ocupar o lugar do ainda primeiro-ministro do Reino Unido, que já manifestou a intenção de continuar no cargo até que o novo líder seja eleito.