Em imagens: o ataque que matou Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu depois de ter sido alvo de um ataque, nesta sexta-feira, durante um comício eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de Julho, na cidade de Nara.

Shinzo Abe, de 67 anos, que esteve em funções como primeiro-ministro do Japão em 2006 durante um ano e novamente de 2012 a 2020, foi transportado para um hospital perto da estação Kintetsu Yamato-Saidaiji, mas acabou por morrer.

O suspeito do ataque ao ex-primeiro-ministro japonês é um desempregado de 41 anos e ex-membro da força naval do país, Yamagami Tetsuya, originário de Nara, que foi detido no local do atentado, enquanto segurava uma arma com a qual terá disparado dois tiros.