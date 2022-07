Verstappen na “pole” para a sprint race do GP Áustria

Max Verstappen (Red Bull) garantiu, esta sexta-feira, a pole position para a sprint race do Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, agendada para as 15h30 deste sábado, numa sessão marcada por duas bandeiras vermelhas, motivadas pelos acidentes dos Mercedes de Lewis Hamilton - quando procurava discutir uma possível partida da primeira linha, sustentada pelos tempos do inglês - e de George Russell, logo no reatamento.

O neerlandês bateu no último instante os Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz, separados por 82 milésimos de segundo, alcançando a terceira “pole” da temporada, com 1m04,984s, e a 16.ª da carreira.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Not much in it between the top three ??#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/6psE60NFfp — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Hamilton tinha apenas o oitavo melhor tempo quando embateu nas barreiras, ficando com o W13 fora de combate, pelo que terá tarefa difícil na corrida de sprint, que determinará o desenho da grelha para a corrida de domingo. Russell imitou o compatriota e embateu com a traseira nas barreiras.

Hamilton is out of the car after going into the barriers at Turn 7#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Xx8Yo3IG2f — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

A reparação dos Mercedes poderá ainda determinar penalizações com impacto no posicionamento dos pilotos ingleses - com Russell em quinto e Hamilton em décimo -, que ameaçavam discutir a qualificação com os Ferrari e Red Bull.

Mas antes do drama dos “flechas de prata”, a qualificação começou com a eliminação dos dois Aston Martin e com Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Nicholas Latifi (Williams) a falharem a passagem à segunda ronda, depois de, em Silverstone, terem estado em destaque na primeira metade da grelha de partida. Também Daniel Ricciardo (McLaren) ficou nos últimos cinco, por 24 milésimos de segundo.

Com problemas de travões, Lando Norris não foi muito além do companheiro de equipa australiano, estacionando o McLaren - juntamente com os dois AlphaTauri de Tsunoda e Gasly, com o Williams de Alex Albon e com Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - antes da decisiva e final sessão de qualificação, que contou com Sergio Pérez (Red Bull), apesar da investigação face a uma aparente violação dos limites de pista.