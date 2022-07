Lesão força Rafael Nadal a desistir do torneio de Wimbledon

Os piores receios de Rafael Nadal confirmaram-se. O espanhol não conseguiu superar a lesão no abdómen que o tem apoquentado nos últimos dias e decidiu abandonar o torneio de Wimbledon, na véspera do embate das meias-finais diante do australiano Nick Kyrgios.

Aos 36 anos, Nadal perde uma boa oportunidade de conquistar aquele que seria o seu 23.º título do Grand Slam, depois de recentemente ter arrasado a concorrência em Roland Garros. As dores na região abdominal não permitam que compita a 100%, pelo que o maiorquino entendeu que o mais importante, nesta altura, é evitar danos maiores.

“Para mim o mais importante, é a felicidade, mais do qualquer título. Não posso arriscar esse jogo e ficar depois dois ou três meses fora de competição, porque isso será duro para mim. Até pode acontecer, mas não porque não tomei as decisões apropriadas”, explicou, em conferência de imprensa.

Ainda com o Open dos EUA no horizonte, Rafael Nadal quer recuperar totalmente da lesão para poder encarar o resto da época com confiança. “A hipótese de me retirar do torneio veio-me à cabeça muitas vezes, mas fiz um esforço por acabar o encontro [dos quartos-de-final]. Tenho feito um esforço para controlar a lesão, tenho feito exames para ver como tem evoluído e concluímos que uma lesão que era pequena, há dias, aumentou entretanto”.

“Três ou quatro semanas” é agora a estimativa que Nadal avança para poder regressar aos courts e cumprir o calendário que tinha estipulado. “Há sempre uma escolha, mas neste caso era óbvio que se continuasse a lesão iria piorar”, concluiu.