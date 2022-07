Suspeita de fraude fiscal na venda do navio Atlântida por Mário Ferreira motiva buscas no Porto, Funchal e Malta

Cinco procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal e dois juízes de instrução estão a acompanhar uma operação de oito buscas realizadas pela Autoridade Tributária no Porto, no Funchal e em Malta, num processo daquele departamento que investiga suspeitas de fraude fiscal na venda do navio Atlântida, apurou o PÚBLICO junto de fonte judiciária.

O ferryboat foi inicialmente mandado construir pelo Governo dos Açores aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), mas o executivo regional acabou por recusar receber a embarcação, em 2009, alegando problemas técnicos. O navio foi comprado pelo empresário Mário Ferreira, dono da Douro Azul e accionista da TVI, em Setembro de 2014 e vendido uns meses mais tarde por este, através de duas offshores criadas para o efeito em Malta.

O Atlântida foi comprado aos ENVC por 8,75 milhões de euros e vendido por cerca de 18 milhões de euros, passados cerca de seis meses, a uma empresa norueguesa por via de duas outras empresas, entretanto extintas, criadas pelo dono da Douro Azul em Malta, onde se encontra uma procuradora portuguesa a acompanhar as buscas.

No rol das oito buscas, duas estão a ocorrer em escritórios de advogados, o que obriga a presença de um juiz de instrução.