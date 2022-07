O Quintanilha Rock está de volta a Bragança (e é de borla)

A 21.ª edição de um dos principais festivais de verão do Nordeste Transmontano regressa a 15 e 16 de Julho. Este ano, o evento troca o Parque do Colado pela escola básica da aldeia de Quintanilha, em Bragança.

Um dos principais festivais de verão do Nordeste Transmontano, o Quintanilha Rock, regressa depois da pandemia, com entrada livre e mudança do local para o centro da aldeia de Bragança que dá nome ao evento, divulgou esta terça-feira, dia 5, a organização.

Depois de dois anos de paragem forçada pelas restrições da pandemia de covid-19, o regresso está marcado para 15 e 16 de Julho e, na 21.ª edição, deixará o Parque do Colado, junto ao rio Maçãs, que faz a fronteira entre Portugal e Espanha, nesta zona de Bragança.

Este ano, a animação decorre na escola básica da aldeia fronteiriça de Quintanilha para “envolver mais a comunidade local” e por “questões de segurança” que não estão reunidas junto ao rio, disse à Lusa Filipe Afonso, presidente da ArtiColado, a associação local responsável pela organização.

Quem quiser, pode continuar a descer até ao rio e acampar no Parque do Colado, mas é na aldeia que decorre a “programação de carácter transdisciplinar onde cabe a música, a performance, a fotografia, a literatura, a gastronomia, o pensamento e o ambiente”.

“O Quintanilha Rock 2022 mantém a matriz dos últimos anos”, garante Filipe Afonso, com a mudança de local e a entrada livre “num esforço por tornar o evento acessível à maioria das pessoas”.

No arranque do festival actua o músico de Bragança, Igor Ferreira, apresentando-se ao piano na Igreja Matriz de Quintanilha.

O mesmo espaço é palco do projecto de comunidade De Mãos Dadas, no qual os habitantes locais foram desafiados a criar poemas alusivos ao quotidiano da aldeia nestes últimos anos, marcados pela pandemia de covid 19, segundo a organização.

Os poemas farão parte de uma performance "embalada pelo experimentalismo dos acordes improvisados da guitarra de Cristiano Ramos e da voz de Leonor Afonso”.

O primeiro dia fica completo com os concertos no palco principal de Omie Wise, Dan"s Revival, Atomic Megalodon e com o set do DJ Mister Teaser. No segundo dia, os festivaleiros são convidados “a madrugar e a pôr os pés ao caminho em Andamento Natural”, um percurso pedestre no espaço que rodeia a aldeia de Quintanilha e que culmina com um concerto de Caio, cantautor com uma sonoridade folk influenciada por artistas como José González.

A tarde é dedicada aos mais novos e às famílias e, entre artes plásticas e brincadeiras, terá lugar um concerto da artista chilena Violetani e o projecto Movicantabebé, que irá apresentar Movicantamaria, um espectáculo que inclui músicas dos Odores de Maria, banda brigantina que marcou uma geração.

No final da tarde, o público de todas as idades é convidado a dançar ao ritmo do pop-rock português das décadas de 60, 70, 80 e 90 com “O Arraial Intemporal do Pop-Rock Nacional”.

“Com o cair da noite, o som das guitarras, da bateria e dos sintetizadores convocam todos os presentes ao palco principal onde Electric Man, O Incrível Homem Bomba e Gator The Alligator mostram a qualidade e a irreverência da música independente feita em Portugal”, refere a organização.

O programa do festival inclui ainda uma “Longa Exposição ao Amor”, no ginásio da escola, que “mostra o trabalho daqueles cujas lentes têm captado a essência do festival nos últimos anos”.

Há ainda espaço para um debate sobre o futuro dos festivais de música na região, numa sessão sobre o tema “Festivais à Transmontana”. A gastronomia tradicional e o incontornável “galo no pote” têm também um lugar de destaque na edição de 2022 do Quintanilha Rock.

“Os últimos anos deixaram numa situação de enorme vulnerabilidade muitos agentes da cultura, e nós não somos excepção. O nosso objectivo foi evitar colocar um ponto final nesta bonita história de amor que é o Quintanilha Rock”, afirmou Filipe Afonso.

Segundo disse o presidente, foi “o apoio de inúmeras organizações públicas e privadas que tornou esta edição possível”.