“Esgotado”, João deixou de ser médico: “Os que continuam no SNS, para mim, são heróis”

Aos 33 anos, e depois de um burnout, o oncologista no IPO do Porto decidiu pousar o estetoscópio. Após anunciar a decisão, João Dias ficou “assustado” com as mensagens que recebeu de outros profissionais: “As pessoas estão cansadas e a pedir ajuda”. Um testemunho na primeira pessoa, construído a partir de uma entrevista.