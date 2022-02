“Medo” do vírus e foco na covid-19 atrasam rastreios de cancro. Especialistas alertam para avalanche de doentes nos próximos anos

Já lá vão quase dois anos de uma pandemia cujo impacto nos cuidados de saúde é inegável. Recursos foram alocados para combater a covid-19, com repercussões no tratamento e diagnóstico de outras doenças, algumas das quais mais graves como o cancro. A isto, juntou-se o “medo” do vírus, com os especialistas a anteciparem uma avalanche de casos de cancro nos próximos anos.