Boris Johnson sabia das queixas contra Chris Pincher, mas só as “recordou” esta semana

As denúncias sobre assédio sexual envolvendo o conservador Chris Pincher começaram em 2017, durante o Governo de Theresa May, e ultrapassam uma dezena de casos.

Quando questionado, no início deste ano, sobre o passado do deputado Chris Pincher, que nomeava para a direcção do grupo parlamentar conservador, Boris Johnson respondeu com um trocadilho: “Pincher de nome, pincher de natureza.” Numa tradução literal, o apelido do político britânico significa “beliscador”.