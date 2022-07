Sharunas Bartas: um exército nas sombras

Com Na Penumbra voltamos ao convívio com o realizador Sharunas Bartas. O filme já é de 2019, mas é o mais recente trabalho estreado por Bartas, e sucede a Geada, um filme de 2017 que marcou o regresso do lituano ao circuito comercial português depois de uma ausência de largos anos. Aliás, foi quase um eclipse: quem estava cá nos anos 90 lembra-se de como a descoberta internacional de Bartas, na altura um jovem post-punk com pouco mais de 30 anos, com os seus filmes que alguém descreveu como resultantes de um cruzamento entre Tarkovski e os Joy Division, fez dele uma coqueluche da época, talvez a primeira vedeta cinematográfica vinda das antigas repúblicas soviéticas então de recentíssima independência.