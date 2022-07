Montenegro predisposto “a estreitar relacionamento” com PR desconhece críticas do PSD a Marcelo

O novo líder do PSD comentou o encontro com Santana Lopes, noticiado pelo Observador: houve “uma conversa entre dois amigos sobre a situação do país e as autarquias locais e não sobre mais nada”.

O líder do PSD disse hoje estar predisposto “a estreitar o relacionamento institucional e a cooperação” com o Presidente da República, dizendo desconhecer críticas do seu partido a Marcelo Rebelo de Sousa.

Luís Montenegro, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, foi questionado se irá abrir um novo ciclo nas relações entre o PSD e o Palácio de Belém e sobre as críticas que se vão ouvindo no partido quanto à relação do chefe de Estado com o Governo e o PS.

“Eu não sei a que se refere quando diz que o PSD é muito crítico, não conheço nenhuma posição do PSD nesse domínio, nem com a anterior liderança, nem o contexto das relações. O que posso assegurar é que a liderança do PSD tem um respeito institucional pelo senhor Presidente da República absoluto e que está predisposta, em colaboração, a poder estreitar o relacionamento institucional e a cooperação com o mais alto magistrado da nação”, assegurou.

Luís Montenegro disse ainda que Marcelo Rebelo de Sousa teve ocasião de transmitir à delegação do PSD -- composta pelos vice-presidentes Paulo Rangel e Margarida Balseiro Lopes e pelo secretário-geral, Hugo Soares -- que “da parte dele, vê com muito bons olhos a predisposição do PSD de ter uma colaboração institucional leal e cooperante” com o chefe de Estado.

Questionado sobre a posição de abstenção já anunciada pelo PSD em relação à moção de censura do Chega, que será debatida no parlamento na quarta-feira, Luís Montenegro limitou-se a referir que a decisão foi tomada pela comissão permanente e comunicada ao grupo parlamentar.

“Os fundamentos da nossa decisão serão desenvolvidos no debate que amanhã [quarta-feira] terá lugar na Assembleia da República e não foi tema da conversa que tivemos com o Presidente da República”, afirmou.

Fonte da bancada social-democrata disse à Lusa que as intervenções do PSD no debate de quarta-feira caberão aos vice-presidentes Paulo Rios de Oliveira e Paula Cardoso.

Questionado quando irá “estrear” o gabinete de presidente que já disse pretender ocupar no parlamento, Montenegro disse ainda não ter essa resposta, mas adiantou que irá participar, na quinta-feira, “com todo o gosto”, na reunião da bancada social-democrata.

Já à pergunta se convidou Pedro Santana Lopes a regressar ao PSD -- uma notícia avançada pelo jornal online Observador -, Luís Montenegro apenas confirmou que houve “uma conversa entre dois amigos sobre a situação do país e as autarquias locais e não sobre mais nada”.