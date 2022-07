Franco Israel é o terceiro reforço do Sporting para 2022-23

O Sporting contratou nesta terça-feira o guarda-redes uruguaio Franco Israel. O clube “leonino” anunciou que o jovem de 22 anos assinou por cinco temporadas e vai ficar com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O valor da aquisição não foi revelado.

Israel é internacional sub-20 pelo Uruguai (participou no Mundial em 2019) e esteve ligado à Juventus nas últimas quatro temporadas – com jogos apenas pela equipa sub-23 dos italianos.

O jogador é o terceiro reforço do Sporting para 2022/23, depois de St. Juste e Morita, e vai ocupar a vaga deixada por João Virgínia (estava emprestado pelo Everton) e vai ser a nova “sombra” de Adán, habitual titular da baliza “leonina”.

Novo Leão para defender as nossas redes ??



Bem-vindo, @franco_israel1

“Estou muito feliz por estar aqui. É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar”, disse o jogador aos meios de comunicação do Sporting.

E falou de Adán: “Trabalhar com o Adán é trabalhar com um dos melhores guarda-redes espanhóis que jogou no Real Madrid e no Atlético de Madrid e que tem estado muito bem no Sporting. Para mim, trabalhar com um guarda-redes deste nível ajuda-me muito. É muito importante”.