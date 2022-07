Liga condiciona sorteio em nome da competividade e dos clubes europeus

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidiu impor condicionantes no sorteio do calendário da I Liga de futebol, a realizar na terça-feira, como forma de defender “a competitividade e os clubes que estão nas competições europeias”.

“Como habitual, este sorteio da I Liga e II Liga conta com algumas condicionantes, a fim de proteger a competitividade e os clubes que representam Portugal nas competições europeias”, lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo que tutela as competições profissionais de futebol.

Como exemplo, a Liga decidiu que nas jornadas “seis, nove, 24, 27, 28 e 32 não poderá haver jogos entre equipas da Liga dos Campeões e Liga Europa/Liga Conferência” e que Benfica, Gil Vicente e V. Guimarães, emblemas que disputam as eliminatórias de acesso às provas europeias, não poderão defrontar como visitantes Marítimo (Madeira) e Santa Clara (Açores) nas primeiras quatro jornadas, devido às viagens.

Estes três clubes estão isentos nas primeiras quatro rondas de jogar com as cincos equipas que com melhor média classificativa nas últimas três épocas: FC Porto, Sporting e Sp. Braga, além de Benfica e dos vitorianos.

Numa decisão tomada juntamente com as forças de segurança, a Liga avançou com a regra que impede equipas da mesma zona de actuarem como visitados na mesma jornada. Isto inclui Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Sp. Braga e V. Guimarães e Gil Vicente e Famalicão.

Por último, a Liga quer impedir que um clube tenha duas deslocações consecutivas aos Açores e Madeira, impondo a Marítimo e Casa Pia, recém-promovido ao primeiro escalão, a obrigatoriedade de disputarem a primeira jornada como visitantes.

O calendário da I e II ligas da próxima temporada, cuja primeira jornada está agendada para o fim-de-semana de 6 e 7 de Agosto, será conhecido em cerimónia com início às 19 horas, no Centro de Congressos Alfândega do Porto.

A fase de grupos da Taça da Liga será realizada entre 18 de Novembro e 17 de Dezembro, coincidindo com o Mundial 2022, no Qatar, previsto entre 21 de Novembro e 18 de Dezembro.