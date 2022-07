Inglaterra dá luz verde às bancadas para adeptos em pé, 28 anos depois

Mais de um quarto de século depois, os clubes de futebol ingleses vão poder voltar a ter bancadas destinadas a espectadores em pé, anunciou nesta segunda-feira a secretária da Cultura do Reino Unido, Nadine Norries.

“Apenas os clubes que cumpram as rigorosas medidas de segurança estarão autorizados” a montar estas bancadas permanentes, especificou a governante.

Os adeptos em pé foram banidos das duas principais divisões do futebol inglês há cerca de 28 anos, desde uma decisão tomada em Agosto de 1994, após a tragédia de Hillsborough, Sheffield, em 1989, quando 97 seguidores do Liverpool morreram e várias centenas ficaram feridos na sequência de uma debandada gigante, antes do início do desafio das meias-finais da Taça, contra o Nottingham Forest.

Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham participaram numa experiência bem-sucedida durante a segunda metade da temporada passada, tal como o Cardiff, de divisões secundárias.

Ainda assim, e apesar de algumas simulações em Anfield Road, não é expectável que o Liverpool adira para já a essa possibilidade, num pedido de autorização que terá validade permanente.

Wolverhampton, Brentford e Queen's Park Rangers são alguns dos clubes que já anunciaram que vão disponibilizar esse tipo de bancadas para os seus adeptos, bem como para os visitantes.

O Governo britânico, de resto, anunciou que o próprio Estádio de Wembley vai oferecer essa possibilidade, sendo que será realizado um teste, em Setembro, num jogo da Liga das Nações entre a Inglaterra e a Alemanha.