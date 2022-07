Carreira de Maria João Avillez distinguida nos Prémios Dona Antónia

A jornalista Maria João Avillez foi distinguida na 34.ª edição dos Prémios Dona Antónia com o Prémio Consagração, que homenageia um “percurso de vida consolidado e merecedor de inequívoco reconhecimento público.

O prémio, entregue anualmente, foi vencido por Maria João Avillez, elogiada como “uma das maiores referências do jornalismo político nacional” e “reconhecida como a ‘cronista da política portuguesa'”.

"Sempre se destacou pelo seu poder de observação e gosto por contar histórias e do jornalismo ‘cara a cara’, dotada de uma curiosidade sem fim”, elogia o júri, presidido por Artur Santos Silva.

No vídeo de agradecimento, Maria João Avillez disse ter sido uma “maravilhosa surpresa e uma distinção formidável”, em especial por ser um prémio com “um nome feminino e o de uma das mulheres que mais admiro”.

“Não só estou muito grata por terem reconhecido o meu trabalho, como por esse prémio ter o nome de uma pessoa que, por vezes, até me inspirou e cujo exemplo é sempre de seguir”, admitiu a jornalista.

Com cerca de 60 anos de carreira na área da comunicação social, iniciados com apenas 17 anos como locutora do Programa Juvenil da Radiotelevisão Portuguesa, Maria João Avillez colaborou com o PÚBLICO, Rádio Renascença, TSF, RTP, Diário de Notícias, Expresso, Observador, SIC Notícias e TVI24. Assinou também vários livros “icónicos” na área da política portuguesa, em especial focados nos protagonistas políticos do pós-25 de Abril.

Em 2014, foi condecorada como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Os Prémios Dona Antónia Adelaide Ferreira, entregues todos os anos pela empresa que herdou o seu nome (e que faz parte do universo da Sogrape) têm como objectivo “distinguir e prestigiar mulheres portuguesas com um percurso de vida excepcional”, cujos valores pessoais e profissionais se alinhem com o perfil da vida e obra de Dona Antónia, também conhecida como a “Ferreirinha”, que marcou a história do Douro e foi importante para o desenvolvimento da casa Porto Ferreira, de Vinho do Porto.

Esta edição distinguiu também, com o Prémio Revelação, Maria do Carmo Teixeira Bastos pelo papel enquanto co-fundadora e presidente da Young Parkies Portugal, a Associação Portuguesa de Parkinson Precoce.

É a segunda vez que o Prémio Consagração Dona Antónia é entregue a uma personalidade da comunicação social, depois do reconhecimento, em 2014, de Teresa de Sousa, jornalista no PÚBLICO.