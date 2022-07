O ex-futuro novo animal feroz

Quando António Costa incluiu no Governo todos os seus putativos sucessores, de Fernando Medina a Pedro Nuno Santos, passando por Mariana Vieira da Silva, muita gente viu ali uma jogada de mestre. Costa não estava só a preparar, com tempo e perspicácia, o futuro do PS; no curto e médio prazo, estava também a anular as divisões internas do partido, amarrando o destino político de todos os rivais à sorte do exercício do poder.