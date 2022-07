As caretas de Agnès

A pérgula de buganvílias à entrada da Casa do Cinema Manoel de Oliveira (CCMO) sobressai com aquela que era provavelmente a cor predilecta de Agnès Varda (1928-2019). Prognóstico arriscado, sabido o gosto caleidoscópico da artista franco-belga pela experimentação da cor. Uma cor que não só adoptou para o seu inconfundível corte de cabelo, mas que era também uma constante no vestuário e nos filmes. Essa que dá vida ao casaco vestido pela Varda “velha” num plano de Olhares Lugares (por si co-realizado com o photograffeur JR em 2017), o qual cobre toda a parede que dá entrada para a exposição.