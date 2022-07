Embarcação vai viajar pelo mundo para ensinar a reciclar plástico

Durante três anos, expedição contra a poluição de plástico passará por vários países de África, Ásia e América Latina. Pretende-se apoiar as comunidades a criarem pequenas fábricas onde o plástico seja reciclado.

Em Setembro, uma embarcação do projecto Plastic Odyssey vai iniciar uma viagem por três continentes para combater a poluição de plástico. Essa expedição de três anos passará por algumas das áreas mais afectadas por essa poluição e irá transmitir às comunidades locais de África, Ásia e América do Sul como se pode reciclar plástico e até criar negócios a partir dessa reciclagem.

A grande missão do projecto Plastic Odyssey é lutar contra a poluição de plástico nos países de baixo e médio rendimento. A ideia é trabalhar com comunidades locais desses países e mostrar-lhe como podem reciclar o lixo de plástico. Depois, querem aproveitar esse conhecimento para que se criem nessas comunidades microfábricas com base nessa reciclagem.

“Planeamos apoiar empresários a montar fábricas locais com negócios para transformar o lixo em algo útil. O produto pode depois ser colocado no mercado e vendido”, explica ao PÚBLICO Simon Bernard, co-fundador e director-executivo da Plastic Odyssey, que esteve em Lisboa a propósito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Esse “algo útil” pode ser desde tubos para saneamento até materiais para construção de casas.

Foto Simon Bernard, co-fundador da Plastic Odyssey, que esteve esta semana em Lisboa Plastic Odyssey

Dentro deste projecto, será lançada uma expedição em Setembro deste ano a partir de Marselha, em França. Nos três anos de viagem, a tripulação passará por cerca de 30 países de Ásia, Ásia e América do Sul. “A embarcação será uma forma de mostrar soluções às pessoas e juntá-las a todas a bordo”, pretende Simon Bernard, de 31 anos. “O principal objectivo é termos centenas de pessoas a reciclar plástico nos seus países. Assim o plástico vai ser recolhido e é uma oportunidade para não ir para o oceano.”

Iniciado em 2016, a Plastic Odyssey já tem mais de 20 pessoas a trabalhar neste projecto. Com a expedição, quer-se juntar uma comunidade de cerca de 300 empresários que pretendam ser apoiados em negócios ligados à reciclagem de plástico. “Teremos uma incubadora a bordo”, imagina já o director-executivo desta odisseia.

O projecto tem ainda outras iniciativas, como uma academia de reciclagem online. “Queremos dar ferramentas para as comunidades locais conseguirem lançar o seu negócio”, assinala Simon Bernard.

O co-fundador da Plastic Odyssey conta que tudo começou em 2016 quando foi ao Senegal e viu muito lixo plástico. Logo pensou que poderia encontrar no próprio país pessoas que ajudassem a resolver a situação de todo estes resíduos. Para isso, quis ensiná-las a dar essa ajuda. “Com conhecimento, as pessoas podem fazer coisas fantásticas.”