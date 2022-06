Covid-19. Período de isolamento passa de sete para cinco dias

A mudança foi avançada pela ministra da Presidência, após reunião do Conselho de Ministros.

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira que o período de isolamento dos doentes com covid-19 vai passar de sete para cinco dias, informou a ministra da Presidência.

“A DGS comunicou à ministra da Saúde a intenção de passar o período de isolamento de sete para cinco dias”, disse Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa que se seguiu à reunião.

Outra novidade decidida em Conselho de Ministros é que deixará de ser exigido certificado digital covid-19 para a entrada em Portugal.

Esta redução do período de isolamento para pessoas infectadas com covid-19 acontece cinco meses após a última alteração a este regime: no início de Janeiro, o período de isolamento para pessoas assintomáticas foi reduzido de dez para sete dias.

Nos meses iniciais da pandemia, o isolamento de pessoas infectadas chegou a fixar-se nos 14 dias. Até que, em Setembro de 2020, a DGS reduziu pela primeira vez o período de isolamento de pessoas com formas ligeiras da doença (de 14 para dez dias).