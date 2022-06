Rafael Nadal apura-se para a terceira ronda de Wimbledon

O tenista espanhol Rafael Nadal, número quatro mundial e recordista de ‘Grand Slams’, apurou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, o terceiro ‘major’ da temporada, ao eliminar o lituano Ricardas Berankis em quatro ‘sets’.

Perante o 106.º classificado do ‘ranking’ ATP, Nadal, que conta com 22 troféus de ‘Grand Slam’, impôs-se pelos parciais de 6-4, 6-4, 4-6 e 6-3, num encontro que durou três horas e dois minutos na relva do All England Club.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, o tenista espanhol, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procura arrebatar o terceiro ‘major’ deste ano, sendo que na terceira ronda de Wimbledon vai defrontar o italiano Lorenzo Sonego, 54.º da hierarquia, que eliminou o francês Hugo Gaston (66.º) em três ‘sets’.