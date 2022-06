Duplantis bate recorde do mundo do salto com vara

Armand Duplantis acabou mesmo por ser o grande destaque no “meeting” de atletismo de Estocolmo, da Liga Diamante, com um salto com vara a 6,16 metros, melhor registo de sempre ao ar livre.

Duplantis saltou muito folgadamente acima da fasquia, à segunda tentativa, confirmando-se como “favorito único” para o ouro nos Mundiais de atletismo, dentro de duas semanas em Eugene, Estados Unidos.

O jovem sueco de 22 anos tem como recorde mundial indoor 6,20 metros, na vitória do Mundial de Belgrado, em Março. Ao ar livre, o seu melhor era de 6,15 metros, conseguidos em Setembro de 2020, em Roma.