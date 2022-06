Número de sem-abrigo cresce no Porto: são 730 pessoas

Em Dezembro de 2021 havia 231 pessoas a viver nas ruas do Porto e 499 a viver em centros de acolhimento, apartamentos partilhados ou quartos de pensões. No total, são 730 pessoas em situação de sem-abrigo (sem-tecto e sem casa), o que representa um crescimento de 140 (mais 39 a viver nas ruas e 101 em abrigos) face a Dezembro de 2020. Os dados provisórios entristecem, mas não surpreendem o vereador com o pelouro da acção social da Câmara do Porto, Fernando Paulo, que sublinhou o trabalho “muito bem organizado” do NPISA Porto - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto: “Se não tivéssemos este trabalho, estes números poderiam ser três ou quatro vezes piores”, disse aos jornalistas no final da reunião privada no executivo desta segunda-feira.