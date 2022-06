Miguel Oliveira em nono lugar pela quarta vez consecutiva

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou neste domingo, pela quarta vez consecutiva este ano, no nono lugar de um Grande Prémio, desta vez em Assen, nos Países Baixos, na 11.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo.

O piloto natural de Almada concluiu as 24 voltas ao traçado neerlandês a 8,325 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que deixou o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em segundo, a 0,444s, e o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 1,209s.

Mas o grande destaque da corrida foi a recuperação do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que terminou na quarta posição, depois de ter estado em 15.º após um incidente com o francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Corria-se a quinta volta quando Quartararo, campeão em título e líder do Mundial, tentou ultrapassar Espargaró para o segundo lugar, na curva cinco. Mas perdeu a frente da sua Yamaha e arrastou o piloto espanhol para a gravilha.

Espargaró regressou na 15.ª posição, enquanto Quartararo era último quando retomou a corrida.

O espanhol encetou uma recuperação espantosa, que culminou com uma dupla ultrapassagem ao sul-africano Brad Binder (KTM) e ao australiano Jack Miller (Ducati) na última curva, que lhe permitiu cortar a meta no quarto lugar e aproximar-se de Quartararo no campeonato.

Já Miguel Oliveira, que largou da oitava posição, teve um incidente com o espanhol Joan Mir (Suzuki) na formação da grelha, que prejudicou a corrida do português: Mir parou de repente, quando colocava a mota no seu lugar na recta da meta, e Oliveira não evitou um pequeno toque na Suzuki, que partiu uma das asas laterais da KTM do português.

Oliveira até arrancou bem, chegou ao sétimo lugar, mas viria a descer para 10.º ainda na primeira volta.

Foi ganhando posições com a queda de Quartararo e uma penalização do japonês Takahaki Nakagami (Honda), acabando ultrapassado por Espargaró e Mir.

Quartararo acabou por cair novamente, outra vez na curva cinco, abandonando definitivamente.

Com estes resultados, o piloto francês mantém o comando do campeonato, com 172 pontos, mas Aleix Espargaró está, agora, a apenas 21.

Por seu lado, Miguel Oliveira soma 71 pontos e segue na 10.ª posição.

O campeonato regressa apenas a 7 de Agosto, com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.