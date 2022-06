Títulos e adivinhas

Os títulos especulativos e as notícias “coxas” agridem o Livro de Estilo e irritam os leitores.

Na edição em linha de 10 de Junho, o PÚBLICO reproduz um despacho da Lusa a que dá o título Fogo reactivado em Castelo Branco combatido por 105 bombeiros. A entrada do artigo, em parte repetitiva, esclarece: “No local encontram-se 105 operacionais, apoiados por 26 meios terrestres e sete meios aéreos.” O leitor fica assim a conhecer pormenorizadamente os meios humanos e materiais envolvidos no combate ao incêndio - sobre o qual nada sabe. Se ler apenas o título pensará que a cidade está em chamas, considerando o número de “operacionais” (?) envolvidos. Afinal, não: o incêndio é em São Vicente da Beira, a 30 quilómetros de Castelo Branco, e lavra num “povoamento florestal” (!) onde “os acessos [oh! surpresa] são difíceis”. O fogo, que dura há já três dias, chegou a “ser combatido por 117 operacionais” e estava “em vigilância” pelas autoridades - uma vigilância manifestamente pouco eficaz e cujo resultado nulo parece não ter interpelado o jornalista.